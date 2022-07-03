البرلمان العربي يبحث سبل تنفيذ الشراكة مع المؤتمر الدولي للبرلمانيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 11:26 صباحاً - بحث رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الأحد، مع سيتارا عياز الأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين (IPC)، سبل تنفيذ الشراكة القائمة مع البرلمان العربي من أجل تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضايا الدول النامية وبما يخدم مصالح شعوب العالمين العربي والإسلامي.

جدير بالذكر أن هذه المنظمة أنشئت في أغسطس 2019، بمقترح من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، وتهدف إلى إنشاء منصة للتعاون وتبادل الخبرات البرلمانية، وتعزيز دور البرلمانيين في حل القضايا الإقليمية والعالمية، وتجمع في عضويتها برلمانيين من مختلف دول العالم لتحقيق التعاون والتفاهم المتبادل حول مختلف القضايا الدولية.

وقد وقع رئيس البرلمان العربي مذكرة تفاهم مع هذه المنظمة خلال الزيارة التي قام بها على رأس وفد برلماني إلى جمهورية باكستان خلال شهر أغسطس الماضي.

ومن جانبها، أكدت سيتارا عياز حرصها الشديد على أن يكون للبرلمان العربي دور كبير في تفعيل دور المنظمة، لاسيما وأن يمثل الشعب العربي في 22 دولة عربية، مما يمثل قيمة برلمانية مضافة لعمل المنظمة ويعزز من قدرتها في تحقيق أهدافها.

وبدوره، أكد “العسومي” أن عضوية البرلمان العربي في تلك المنظمة إلى جانب عدد كبير من البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم، يعزز من قدرته على حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازم للدفاع عن القضايا العربية، والتنسيق المسبق بشأنها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية الأخرى.

شارك في اللقاء من وفد البرلمان العربي، الدكتور عبد الكريم قريشي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.