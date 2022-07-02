الذهب يُسجل خسائر أسبوعية

الذهب يُسجل خسائر أسبوعيةسجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، ما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب.

وذكر موقع "سي ان بي سي عربية" أن تداول الذهب الفوري كان ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولارًا للأونصة وانخفض بأكثر من 1 في المائة خلال الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

وأدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع الذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، إلى أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.96 في المائة إلى 19.85 دولارًا، بينما انخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 888.59 دولارًا للأونصة، لينخفض للأسبوع الرابع على التوالي، بينما ارتفع البلاديوم 1.16في المائة إلى 1959.6 دولار للأسبوع.