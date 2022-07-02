تسجيل 2286 حالة إصابة جديدة.. الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته السومرية نيوز، إنها سجلت 2286 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 833 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.

وأشارت إلى تلقي 414 شخصاً للقاح الجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت أعلنت وزارة النفط العراقية عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر يونيو الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان، تسلمت قناة CNBC عربية نسخة منه، أن مجموع الصادرات لشهر يونيو الماضي من النفط الخام بلغ نحو 11.5 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن معدل الكميات اليومية بلغ أكثر من 3.3 مليون برميل يوميًا.

بينما توزعت الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بأكثر من 97.9 مليون برميل.

أما صادرات نفط حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت الكميات المصدرة أكثر من 2.9 مليون برميل يوميًا، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد نحو 113,70 دولار.