الحكومة الليبية: المستشفيات والمراكز الطبية لم تستقبل أي حالات خطيرة



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:28 مساءً - أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، أن المستشفيات والمراكز الطبية لم تستقبل أي حالات خطيرة كما يُشاع في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأفادت الوزارة بأن غرفة العمليات المركزية لديها تعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات من المستشفيات والمراكز الطبية والأجهزة التابعة للوزارة، وتتولى الغرفة إعلان حالة الاستنفار بشكل مبكر في جميع المستشفيات عند وجود مؤشرات احتمال حدوث أي مكروه، وفق بيان لحكومة الوحدة.

وأوضحت وزارة الصحة الليبية أن لديها إستراتيجية وخطة مفصلة لتقديم الخدمات الإسعافية والطارئة، من أبرز ملامحها، تقدير الاحتياجات اللازمة للتعامل مع الأخطار المحتملة، ووضع الخطط التفصيلية الخاصة بكل نوع من أنواع الطوارئ.

وانطلقت، مساء الجمعة مظاهرات شعبية في العديد من المدن الليبية، وخاصة العاصمة طرابلس، ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية.

وطالب المتظاهرون بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جميع المدن، وحل أزمة الكهرباء وإلغاء قرار الدبيبة برفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز.

وشدد المتظاهرون على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل ونهائي، وتفويض المجلس الرئاسي لإعلان حالة الطوارئ، وحل الأجسام السياسية التي تعرقل الوصول إلى الانتخابات.