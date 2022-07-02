فلسطين تطالب بلجنة تحقيق دولية بشأن استشهاد الأسيرة سعدية مطر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 02:22 مساءً - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد الأسيرة سعدية مطر (68 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل.

وحمّلت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة الفلسطينية وهي أكبر الأسيرات سنا في السجون، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة 230 شهيدا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من إهمال طبي متعمد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم.