أبو الغيط يستقبل نواباً لبنانيين من الجبهة السيادية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 02:22 مساءً - ​استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عدداً من النواب اللبنانيين في التكتل المُسمى بـ "الجبهة السيادية من أجل لبنان"، وذلك بمقر إقامته في بيروت التي وصل إليها ظهر اليوم 1 الجاري، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري العربي الذي يُعقد بالعاصمة اللبنانية غداً السبت.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن اللقاء مع النواب اللبنانيين، الذين كان على رأسهم اللواء النائب أشرف ريفي، كان يهدف إلى وضع الجامعة العربية في صورة التطورات الجارية في لبنان في المرحلة الحالية، وفي أعقاب الانتخابات التي جرت في مايو الماضي، والسعي إلى تأليف حكومة جديدة.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط استمع باهتمام إلى قراءة النواب اللبنانيين للأوضاع في البلاد، وشدد على أن سيادة لبنان معنى مهم يتعين التمسك به، مُضيفاً أن الجامعة العربية حريصة على مواكبة لبنان في كافة المحطات المهمة التي يمر بها، وأن الأولوية اليوم تنصب على كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية وتخفيف الأعباء التي يواجهها المواطنون وكذلك الاستحقاقات الوشيكة وفي مقدمتها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

جدير بالذكر أن أبو الغيط يُشارك غداً في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي تستضيفه العاصمة اللبنانية، والذي يُعد مناسبة دورية لتبادل الرأي، وتعزيز التنسيق بين وزراء الخارجية العرب