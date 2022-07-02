استشهاد أسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:25 مساءً - استشهدت الأسيرة الفلسطينية، سعدية مطر، صباح اليوم السبت، داخل سجن الدامون الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: “الأسيرة سعدية مطر من الخليل، والتي تبلغ من العمر 68 عاماً، استشهدت في سجن الدامون، و هي أكبر الأسيرات سنا في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الأسيرة مطر تم اعتقالها قرب الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل في شهر ديسمبر 2021، وهي أم لثمانية أبناء.

وباستشهاد الأسيرة مطر يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 230 شهيدًا في سجون الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال 29 فلسطينية يقبعنّ في سجن الدامون، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكوم عليها بالسجن لمدة 15 عاما.

وهناك أسيرتان رهن الاعتقال الإداري وهما: شروق البدن وبشرى الطويل، إضافة إلى 10 من الأمهات، وأسيرة قاصر وهي نفوذ حمّاد، وأخطر الحالات المرضية بينهن هي الأسيرة إسراء جعابيص.