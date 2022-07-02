اشتية يطالب بفتح تحقيق في ظروف استشهاد الأسيرة سعدية مطر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:25 مساءً - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم السبت، لجان حقوق الإنسان الدولية بفتح تحقيق في ظروف استشهاد الأسيرة سعدية مطر.

وحمّل اشتية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة سعدية، مطالباً لجان حقوق الإنسان الدولية بفتح تحقيق في ظروف استشهادها، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى وخاصة المرضى منهم والأطفال ويحملها المسؤولية عن حياتهم.

وتقدم اشتية بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، لذوي الشهيدة، وأهالي إذنا، وإلى رفيقاتها في الأسر اللائي يقاسمنها عتمة السجن وقهر السجان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يمّن على جميع الأسيرات والأسرى في معتقلات الاحتلال بالفرج القريب.