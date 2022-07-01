مستوى قياسي جديد للتضخم في منطقة اليورو
سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوىً قياسياً جديداً في يونيو الماضي قبل أول زيادة للبنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة منذ 11 عاماً.
وذكر موقع "سي ان بي سي عربية" أن معدل التضخم الرئيسي عند 8.6 في المائة جاء على أساس سنوي في يونيو، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة.
ويشار إلى أن ذلك تجاوز التوقعات البالغة 8.4 في المائة، حيث بلغ معدل التضخم 8.1 في المائة في مايو الماضي، ما يعني أن تكلفة المعيشة مستمرة في الارتفاع في دول منطقة اليورو.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الذي تعهد بمعالجة ارتفاع الأسعار، في أواخر يوليو للإعلان عن زيادة أسعار الفائدة.
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