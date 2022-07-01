انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 1800 دولار اليوم الجمعة، ويتجه المعدن النفيس نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وارتفاع الدولار الأمريكي إلى انخفاض جاذبيته.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1797.19 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 16 مايو عند 1794.62 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 في المائة إلى 1798.60 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، حوالي 1.6 في المائة هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته خلال العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 19.98 دولار للأونصة، وانخفضت نحو 5.4 في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو الماضي.

وتراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 893.31 دولار، ويواجه رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.. فيما هبط البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1920.65 دولار، لكنه ارتفع بنحو 2.2 في المائة هذا الأسبوع.

