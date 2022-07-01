انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني

انخفاض مؤشر بورصة مسقط العمانيانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) (5ر2) نقطة وبنسبة (06ر0) في المائة، الخميس، مغلقاً عند مستوى (56ر4122) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (10ر4125) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت (3) ملايين و(320) ألفًا و(876) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (9ر29) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(737) ألفًا و(604) ريالات عُمانية.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (015ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (20ر22) مليار ريال عُماني.

ويشار إلى أن قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة بلغت (490) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (75ر14) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (235) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (08ر7) في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني (255) ألف ريال عُماني وبنسبة (67ر7) في المائة.