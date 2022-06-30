السعودية: 4 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 05:22 مساءً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أن إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي تبلغ 4 أيام.وفق "عكاظ".



وكشفت الوزارة، أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة 9 ذى الحجة الموافق 8 يوليو، مع مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها بالمادة «24» من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

ومن جهة أخرى، كانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية وفق "الإمارات اليوم".

ووفق التعميم الذي أصدرته الهيئة استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة ، فقد تقرر أن تبدأ عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة 8 يوليو الموافق 9 ذى الحجة وحتى الاثنين 11 يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء 12 يوليو.

وبهذه المناسبة تقدمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات