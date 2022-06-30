الهلال الأحمر: 64 مصابا فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 يونيو 2022 08:26 صباحاً - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة نحو 64 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس، اليوم الخميس.

وقال مراسلنا في نابلس، إن اشتباكات وقعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، مشيرا إلى أن عدد من المستوطنين كانوا في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي تمكنوا من اقتحام قبر يوسف.

وأشار إلى أن الآجواء خلال الساعة الماضية كانت مثيرة في المنطقة الشرقية من نابلس، حيث أن اشتباكات عنيفة استمرت نحو 10 دقائق قد وقعت بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقال، إن الأنباء تثار عن تواجد عدد من مركبات الإسعاف الإسرائيلية شرق نابلس وتسجيل 3 إصابات في صفوف المستوطنين برصاص المقاومين الفلسطينيين.

وأضاف: “انتشرت مقاطع فيديو تظهر حالة الرعب والذعر في صفوف المستوطنين داخل القبر، واضطرار جيش الاحتلال لإطفاء الأنوار داخل القبر ومحيطه، كما بدأت عمليات الانسحاب”