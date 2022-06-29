العملة الروسية تواصل ارتفاعها أمام الدولار واليورو
واصلت العملة الروسية "الروبل" ارتفاعها اليوم الأربعاء، أمام الدولار واليورو للمرة الأولى منذ عام 2015.
ونقلت موقع "روسيا اليوم" عن البورصة الروسية، في بيان لها، القول: إنه تم تداول الدولار اليوم دون مستوى 52 روبل للمرة الأولى منذ مايو 2015.
وأشار البيان إلى أن العملة الأوروبية "اليورو" تراجعت أمام الروبل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر إبريل من عام 2015 لتصل إلى أقل من 53 روبل.
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