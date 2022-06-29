أبو الغيط يدين مقتل سودانيين ويعرب عن القلق لتجدد الاشتباكات على الحدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 02:22 مساءً - اعرب السيد احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الاثيوبية، والتي أسفرت عن مقتل سبعة جنود سودانيين ومواطن سودانى في اثيوبيا، معرباً عن تعازيه الحارة للقوات المسلحة السودانية ولعائلات الضحايا.

وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن إدانة الجامعة العربية لمقتل افراد القوات المسلحة السودانية، مجدداً دعوة السيد الأمين العام الى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، ومشدداً على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه، بما يعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الدولتين الجارتين.