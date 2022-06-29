ميقاتي يسلم الرئيس اللبناني تشكيلة الحكومة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 يونيو 2022 09:28 صباحاً - قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إنه التقى الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، وسلمه تشكيلته الحكومية الجديدة.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي وصل إلى قصر بعبدا لاطلاع الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد يوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة ستستكمل ما بدأته الحكومة الماضية خاصة ما يتعلق بخطة الكهرباء وصندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحرية.

جرى تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية والمستقلين.

وحصل ميقاتي على 54 صوتا مقابل 25 صوتا لمنافسه السفير نواف سلام وصوت واحد فقط لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وصوت للدكتورة روعة حداد، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أي مرشحين، وقاطع نائب واحد الاستشارات النيابية.