مؤشر بورصة مسقط يُغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يُغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (94ر10) نقطة وبنسبة (27ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، مغلقاً عند مستوى (89ر4127) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (95ر4116) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و(143) ألفًا و(224) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (99ر5) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(279) ألفاً و(854) ريالًا عُمانيًا.

وأوضح تقرير البورصة الصادر اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (061ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (20ر22) مليار ريال عُماني.

ويشار إلى أن قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة بلغت (661) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (82ر30) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (470) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (92ر21) في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني (191) ألف ريال عُماني وبنسبة (90ر8) في المائة.