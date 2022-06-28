ارتفاع أسعار الذهب بعد انخفاض الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد تراجع الدولار إلاّ أن زيادة عائدات السندات الأمريكية حدّت من ارتفاعه الكبير.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة محققًا 09ر1826 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المائة لتبلغ 30ر1827 دولار.
وأدى انخفاض الدولار إلى جعل شراء الذهب أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى إلاّ أن ارتفاع العائدات على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات حدّ من الإقبال على شراء المعدن النفيس.
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