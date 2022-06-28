ميقاتي عقب الاستشارات النيابية: مصلحة لبنان ستتغلب على كل شيء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 02:30 مساءً - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي اليوم عقب ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة اللبنانية إنه استمع للنواب وسيأخذ بقسم كبير مما أخبروه به.

وأكد: المصلحة الوطنية للبنان ستتغلب على كل شيء وسنستطيع تشكيل حكومة جديدة لمواكبة ترسيم الحدود والإصلاحات.

وأضاف: النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة.

وأتم: في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل باذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية خاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية.

واختتم رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الاستشاراتِ النيابيةَ لتشكيل الحكومة الجديدة.