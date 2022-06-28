الأمانة العامة بالجامعة العربية تطلق تدريب المتطوعات من الكشافة على محو أمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:29 مساءً - في إطار تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (636) في دورته السادسة والعشرين (شرم الشيخ: 29 مارس 2015)، بشأن اعتماد "العقد العربي لمحو الامية وتعليم الكبار(2015-2024)" عقداً للقضاء على الامية في جميع انحاء الوطن العربي بجميع اشكالها (الابجدية، الرقمية، الثقافية) ، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين (الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية والمنظمة الكشفية العربية ومركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار)، بهدف محو أمية اللاجئين والنازحين بمعسكرات اللجوء والنزوح بالدول العربية وبالتعاون مع الشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار، وتنفيذاً لتوصيات لجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الامية في اجتماعها السادس المنعقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 2-3 فبراير 2020، التي تنص على :

الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية بإطلاق التدريب على منهج ومنهجية المرأة والحياة للمرشدات من الكشافة والمتطوعات لمحو أمية المرأة وتمكينها والموجه لفئة اللاجئات والنازحات بالتعاون مع الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الترحيب بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتحمل كلفة التدريب على المنهج والمنهجية وما يتعلق به.

الترحيب بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير أجهزة التابلت المخصصة لتدريب الميسرين للبرامج التدريبية الموجهة إلى اللاجئين والنازحين في الدول العربية.

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) تحت رعاية معالي السفيرة الدكتورة / هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية وبالتعاون مع شركاءها، تدريب تحت عنوان "تنمية كفايات مدربات تعليم وتعلم الكبار من أجل تمكين النازحات واللاجئات في الأماكن المستقرة بالدول العربية بالتطبيق على منهج ومنهجية المرأة والحياة"، المخصص للميسرين المتطوعين من المرشدات المتطوعات من عناصر الكشافة لتدريبهم على محو أمية اللاجئات والنازحات بمخيمات اللجوء والنزوح بالدول العربية على منهج ومنهجية المرأة والحياة بهدف النهوض بالمرأة وتمكينها ومحو أميتها لتكون شريكاً أساسياً فاعلاً في تنمية أسرتها ومجتمعها، وسيعقد التدريب خلال الفترة 28/6/2022 وحتى 7/7/2022 ، بمركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار (اسفك) بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية .