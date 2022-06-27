إرتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 1838 دولار للاوقية
إرتفع سعر الذهب اليوم الاثنين إلى مستويات قياسية، على خلفية أنباء حظر محتمل على شراء المعادن الثمينة من روسيا.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس في بورصة نيويورك كومكس 6.95 دولار وبنسبة 0.38% ليصل 1837.25 دولار للأونصة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 1.21% إلى 21.415 دولار للأونصة.
ويأتي هذا الارتفاع اثر اعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان، فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية امس الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة الـ7 سيوافقون على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.
كما أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذه الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة الـ7 في ألمانيا.
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