أبو الغيط في زيارة الى العاصمة الرومانية بوخارست في زيارة تلبية لدعوة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 11:30 صباحاً - توجه السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الاثنين 27 الجاري الى العاصمة الرومانية بوخارست في زيارة تلبية لدعوة من الحكومة الرومانية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان الزيارة تتضمن اجراء مباحثات ثنائية مع كل من السيد نيكولاي تشيوكا رئيس الحكومة والسيد بوغدان أوريسكو وزير الخارجية.

وأوضح ان الامين العام سيبحث مع المسؤولين الرومانيين سبل تعزيز التشاور و التعاون بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الدولية وفي الاقليمين العربي والاوروبي.

وأضاف أن أبو الغيط سيشارك أيضاً على هامش الزيارة في احتفالية بمناسبة اطلاق الترجمة الرومانية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"، واللذين يتناولان مذكراته الشخصية حول حرب اكتوبر، وكذا حول فترة توليه وزارة الخارجية المصرية من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١١.

تجدر الاشارة الي أن الكتابين سبق أن تمت ترجمتهما إلى لغات الانجليزية والروسية والصينية والاسبانية.