مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 يونيو 2022 10:29 صباحاً - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت تقارير مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم”.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى.