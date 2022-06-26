الكويت تجدد التزامها بدعم القضية الفلسطينية ومساندتها إعلاميا على الساحة الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:28 مساءً - جددت دولة الكويت مساندتها جميع الاجراءات العربية الرامية لدعم ونصرة القضية الفلسطينية ومساندتها إعلاميا على الساحة الدولية باعتبارها تأتي على رأس أولويات العمل الاعلامي العربي .

وأشارت شوق الشويع ممثلة دولة الكويت في الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بتحديث وتقييم خطة التحرك الاعلامي العربي في الخارج والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم أن الكويت أبدت مرئياتها وملاحظاتها حول عدد من البنود التي تناولها الاجتماع من بينها المنظومة الدبلوماسية الرقمية و تأسيس مجموعة الاعلاميين العرب .

وأعربت الشويع عن الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على استضافة الاجتماع ، وأوضحت أن وفد وزارة الاعلام الكويتية المشارك استمع الى آراء وملاحظات الدول الاعضاء حول بنود الخطة ، والتي شددت على ضرورة البحث عن الآليات الكفيلة بتفعيلها وفق تصور واقعي ومتناسق يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقليمية والدولية ، علاوة على الاهتمام بمحاربة التطرف والإرهاب كظاهرة عابرة للحدود في دولنا الوطني ، كما تطرقت الي مراجعة الأسباب التي حالت دون تنفيذ بعض بنودها .

ومن المقرر ان يناقش فريق الخبراء في اجتماع الغد بقية جوانب الخطة التي تتمحور حول مساندة القضية الفلسطينية المشروعة في أوساط الرأي العام الدولي ، ومواجهة الارهاب والنزعات المتطرفة ، إضافة إلى مقومات الموروث الحضاري والثقافي العربي.

مثل دولة الكويت في الاجتماع وفد من وزارة الاعلام يضم شوق الشويع وعبدالرحمن العسعوسي .