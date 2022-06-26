مباحثات سورية بحرينية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:28 مساءً - بحث وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب، مع السفير المفوض وفوق العادة للبحرين لدى سوريا، وحيد مبارك سيار، سبل وآفاق التعاون بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة الاتصالات السورية بدمشق، اليوم الأحد، الأمور المتعلقة بالتحول الرقمي والتدريب وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات المختلفة.

وأكد الوزير الخطيب وفق ما نقلت عنه وكاله "سانا" الرسمية، دعم بلاده للبحرين في انتخابات عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة 2023-2026 والتي ستتم في العاصمة الرومانية بوخارست.

يذكر أن انتخابات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ستجري على مستوى المندوبين المفوضين خلال الفترة الممتدة من الـ 26 من سبتمبر القادم إلى الـ 14 من أكتوبر القادم.