وزارة الداخلية التونسية تعتقل ”خلية نسائية” انضمت لتنظيم إرهابي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن اعتقال 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي.

وبحسب بيان للوزارة، فإن قوات تابعة للأمن الوطني بقرطاج نجحت في القبض على النساء الثمانية بعد خلاف نشب بأحد أحياء الكرم الغربي تحول لتراشق بمواد حارقة.

وكشفت عن مداهمة القوات للمنزل وإيقاف سيدتين في المرحلة الأولى للعملية الأمنية قبل اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل بها 6 أخريات مطلوبات أمنيا.

وفق الوزارة، فقد أذنت النيابة بإحالة الملف إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة التحقيقات مع جميع الموقوفات.