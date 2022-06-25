إيران والاتحاد الأوروبي: استئناف المحادثات النووية مع أمريكا قريباً

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:28 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إنه سيتم قريبا استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء اتفاق 2015 النووي.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في طهران: “مستعدون لاستئناف المحادثات في الأيام المقبلة”.

وأضاف: “ما يهم إيران هو الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015″، لافتا إلى أنه عقد “اجتماعا مطولا وإيجابيا” مع بوريل.

من جانبه قال بوريل: “نتوقع استئناف المحادثات في الأيام المقبلة وأن نكسر حالة الجمود، مرت 3 شهور ونحن في حاجة لتسريع العمل.”

وأعرب بوريل عن سعادته بالقرار الذي اُتخذ في طهران وواشنطن في هذا الشأن.