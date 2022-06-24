الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية المحتمل لأسعار الفائدة رفعا كبيرا لمواجهة التضخم الجامح.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1824.72 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1825.90 دولار، وذلك بحسب "رويترز".
وهبطت أسعار الذهب نحو 0.9% هذا الأسبوع.
ويجعل الدولار القوي الذهب المسعر بالعملة الأميركية أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 21.02 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 915.11 دولار للأونصة، لكنهما يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية.
وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1870.29 دولار، فيما ارتفع نحو 3% هذا الأسبوع.
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