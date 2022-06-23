بن حبتور يتفقد برامج التدريب بنفط الحديدة

بن حبتور يتفقد برامج التدريب بنفط الحديدةقام اليوم المهندس ناصر بن حبتور - نائب المدير العام التنفيذي للشؤون الفنية، بزيارة تفقدية لبرامج التدريب العملي في المنشآت النفطية بفرع الحديدة وتفقد المتدربين من كوادر الشركة.

واستمع بن حبتور خلال زيارته لشرح مفصل من مدرب البرنامج المهندس لبيب حجري، والذي أوجز فكرة البرنامج وتطبيقه علمياً وعملياً وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية المتبعة بصيانة الخزانات النفطية ومعايير معهد النفط الأمريكي الدولية رقم API-653.

وفي ختام الزيارة قدم بن حبتور الشكر للمدرب والمتدربين من مهندسي وموظفي الصيانة بالمنشآت النفطية بفرع الحديدة وموظفي ومهندسي الادارة العامة بصنعاء، مؤكداً على أهتمامه بتأهيلهم علمياً.

وحث بن حبتور المتدربين على الاستفادة من هذا البرنامج المستمر لأسبوعين وسيشمل التطبيق العلمي والميداني لعمليات الفحص والتفتيش الهندسي وتهيئة الخزان للفحص وقياس نسبة الأبخرة والغازات بداخله وخارجه، وكذلك طرق تنظيف الرواسب المترسبة (Sludge) من بقايا المشتقات النفطية المترسبة والصلبة بأرضيات الخزانات.