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مؤشر بورصة مسقط ينهي تداولاته على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة مسقط (30) تداولاته، اليوم، منخفضا بـ21.6 نقطة، أي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل مستوى 4115.13 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4136.77 نقطة. مؤشر بورصة مسقط ينهي تداولاته على انخفاضأنهى مؤشر بورصة مسقط (30) تداولاته، اليوم، منخفضا بـ21.6 نقطة، أي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل مستوى 4115.13 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4136.77 نقطة. وبلغت قيمة التداول خلال الجلسة مليونين و8 آلاف و801 ريال عماني، منخفضة بنسبة 8.97 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و206 آلاف و834 ريالا عمانيا. وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن التقرير الصادر عن بورصة مسقط أشار إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.173 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب من 22.19 مليار ريال عماني.



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