تراجع أسعار الذهب متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة

تراجع أسعار الذهب متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدةتراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعا شديدا، بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" مجددًا التزام البنك بمكافحة التضخم.

وسجل الذهب تراجعا في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة أيضًا لتصل إلى 1834.30 دولار.

كما استقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى وذلك بحسب وكالةأنباء " رويترز" .

أما المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تراجعا في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة لتبلغ 21.28 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمائة ليصل إلى 923.62 دولار في حين استقر البلاديوم عند 1864.18 دولار.