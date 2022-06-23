المرأة وحقوق الإنسان محور اجتماع بين الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 04:25 مساءً - شهد يوم الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022 عقد لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، تمحور حول مواضيع المرأة وحقوق الإنسان.

افتتح أعمال اللقاء من جانب الأمانة العامة معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ومن الجانب الأوروبي سعادة السفير/Christian Berger، رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وشهد مشاركة كل من وزير مفوض/منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والسيدة/Luisa Ragher، مديرة حقوق الإنسان بهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وقد صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة أن اللقاء ركز بالأساس على تبادل الرؤى بشأن أولويات كل جانب في مجالات تمكين المرأة وحقوق الإنسان، بما يشمل النصوص ذات الصلة المعتمدة حديثا عربيا وأوروبيا.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الممارسات الفضلى، والتنظيم المشترك لفعاليات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، علاوة على تصميم برامج لبناء القدرات سيما في مواضيع من قبيل حقوق الإنسان والأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا الحديثة وتأثير التغير المناخي على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان.

وتتجلى فلسفة الاجتماع في تعزيز التواصل بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والتعرف على أبرز الجهود المبذولة لدى كلا الجانبين في مجالات تمكين المرأة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.