موريتانيا: الطلب الأوروبي على الغاز يفتح المجال لصادرات غرب أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 12:28 مساءً - قال وزير النفط الموريتاني، اليوم الخميس، إن عزوف أوروبا عن شراء الغاز الروسي يوفر سوقا جاهزة لمشروع ضخم يجري تطويره في غرب أفريقيا.

وأضاف الوزير عبد السلام ولد محمد صالح خلال منتدى الطاقة الأفريقي في بروكسل “خلال عشرة أعوام من الآن وحتى 2030، الأولوية هي لاستكشاف كافة إمكانيات البلاد فيما يتعلق بالغاز”.

وأضاف “فتحت الأسعار في الآونة الأخيرة المجال لموريتانيا والسنغال وبلدان أفريقية أخرى لتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا”.

وتابع “أوروبا بحاجة لتنويع مصادر إمداداتها، لذلك يتعين ألا نضيع هذه الفرصة الرائعة”.

وقال إن مشروع (احميم) البحري للغاز الذي تديره بي.بي ويمتد بين موريتانيا والسنغال سيبدأ الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول 2023.