انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط (30) العماني (04ر9) نقطة وبنسبة (22ر0) في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى (77ر4136) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (81ر4145) نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونين و(206) آلاف و(834) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (2ر44) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(530) ألفًا و(213) ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (457ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (23ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (122) ألف ريال عُماني مشكّلة ما نسبته (54ر5) في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (191) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (67ر8) في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (69) ألف ريال عُماني وبنسبة (13ر3) في المائة.