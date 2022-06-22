رئيس البرلمان العربى: التعاون المصرى السعودى الأردنى صمام أمان للمنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:28 مساءً - أشاد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، بنتائج مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتى ستسهم بشكل كبير فى الارتقاء بالتعاون وتعزيز التضامن العربي والإقليمي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا والتحديات، وبما يسهم في تفعيل منظومة العمل والتعاون العربي المشترك.

وثمن العسومي، في بيان اليوم الأربعاء، الجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للحفاظ على مقدرات الأمة العربية، ورفضهم أي محاولات إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها.

ونوه رئيس البرلمان العربي إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن "تاريخية" حيث شهدت توقيع اتفاقيات بين مصر والسعودية وهو ما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، فضلا عن التعاون السياسي والاستراتيجي، مضيفا أن زيارته للأردن تعد الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى الأردن منذ توليه ولاية العهد قبل 5 سنوات، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي السياسي والاقتصادي والعسكرى والأمنى بين الأردن والسعودية.

وأكد العسومي أهمية التنسيق المستمر بين الدول المحورية في المنطقة والذي يمثل صمام أمان لاستقرار المنطقة العربية وتعزيز الأمن القومي العربي، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، ولما تمثله كل من مصر والأردن والسعودية من قوى محورية لها ثقلها التاريخي والحضاري وقدرتها على مواجهة التحديات بفضل تطابق الرؤى التي تهدف لوحدة الصف العربي.