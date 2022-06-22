محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس وزراء رومانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:28 صباحاً - أجرى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات مع رئيس الوزراء الروماني، نيكولاي تشيوكا.

وتناولت المحادثات سبل تعزير التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ رئيس الوزراء الروماني السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية ، فيما أعرب رئيس الإمارات عن شكره لرئيس الوزراء الروماني لما أبداه من مشاعر طيبة، معبراً عن خالص تمنياته لجمهورية رومانيا الصديقة بدوام التقدم والازدهار.