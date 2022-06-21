انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تعلن قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بيان مشترك منذ قليل، بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد السعودية إلى القاهرة اليوم، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

السعودية تعلن قيادة استثمارات في مصر ببيان رسمي:

حيث تضمن في ذلك البيان، انه تم الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر، حيث تبلغ قيمتها 30 مليار دولار أمريكي.

كما أكد الجانبان الحرص على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين، وأيضا الحرص على تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار بحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها.

وفي سياق أخر، فقد نشر الديوان الملكي بيان، وأعلن من خلاله بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة العربية السعودية، خلال يومي 15 يوليو و16 يوليو المقبل، وذلك بدعوة من العاهل السعودي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي.