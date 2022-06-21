ولي عهد البحرين: حريصون على تعزيز التعاون مع قيرغيزستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:25 مساءً - أكد نائب ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وقيرغيزستان، لافتاً إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك بين البلدين لمستويات أكثر تقدمًا والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة.

جاء ذلك لدى لقائه، اليوم /الثلاثاء/، وزير خارجية قيرغيزستان، جينيبيك قولوباييف؛ حيث تسلّم ولي العهد رسالةً خطية موجهة إلى عاهل البحرين من رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وأكد ولي العهد البحريني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - أهمية تنمية أوجه التعاون الثنائي بين البحرين وقيرغيزستان، ومواصلة الدفع بمسارات التنسيق نحو مستويات أكثر تقدمًا في كافة مجالات التعاون بما فيها التجارية بما يعود بالخير على البلدين والشعبين.

من جانبه، أعرب وزير خارجية قيرغيزستان، عن تقديره لولي العهد لما يوليه من دعم واهتمام بمواصلة تعزيز أواصر التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.