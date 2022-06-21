البرلمان العربى: الدول العربية قادرة على تطوير منظومة حقوق الإنسان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:25 مساءً - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن الدول العربية لديها القدرة على التطوير الذاتي لمنظومة حقوق الإنسان بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وشدد العسومي، خلال كلمته أمام لجنة الميثاق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على ضرورة أن تتم عملية تقييم حقوق الإنسان وفق ضوابط مهنية تستند إلى المعايير الدولية المتعارف عليها، بعيداً عن النهج المغلوط الذي تتبناه بعض الجهات في تناولها لحالة حقوق الإنسان.

وأكد أن وفاء جميع الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق في مواعيدها المحددة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تُصدرها لجنة الميثاق في هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة، ومراجعة وتحديث التشريعات الوطنية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق، هو أبلغ رد عملي على بعض التقارير المسيَّسة والمشبوهة التي تستهدف التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان.

وشدد العسومي على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مجدداً الدعوة إلى جميع الدول العربية لسرعة الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، حتى تبدأ عملها في أقرب وقت ممكن، باعتبارها إحدى الآليات المهمة والمحورية لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.

وقال العسومي في كلمته إن الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان، يحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، داعياً إلى تحقيق التكامل المنشود بين العمل الحكومي والبرلماني في هذا المجال، وذلك من خلال الدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان العربية، والدور الذي يقوم به المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي.