أبو الغيط مشيدا بلقائه مع الرئيس تبون: أتوقع قمة عربية ناجحة فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 07:25 مساءً - أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بلقاءه مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، واصفا إياه بـ"القائد الحكيم".

تعليق الأمين العام جاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فى أعقاب اللقاء الذى عقده مع الرئيس الجزائرى.

وقال أبو الغيط: "حظيت اليوم بشرف استقبال الرئيس عبد المجيد تبون لي.. ولمست فيه قائدا عربيا حكيما حريصا على وحدة الصف ملتزما بقضايا الأمة."

وأضاف: "أتوقع أن تحتضن الجزائر قمة عربية ناجحة فى نوفمبر المقبل إن شاء الله".