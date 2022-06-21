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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 3ر9 نقطة وبنسبة 22ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 81ر4145 نقطة . ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 3ر9 نقطة وبنسبة 22ر0 بالمائة، ليغلق عند مستوى 81ر4145 نقطة . وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 530ر1 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 7ر34 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 052ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 33ر22مليار ريال عُماني.

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