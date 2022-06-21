مندوب المملكة بالجامعة العربية: إرادة سياسية سعودية مصرية لتعزيز العمل العربي المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 02:39 مساءً - أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، أن هناك إرادة سياسية سعودية- مصرية تتناسب مع ثقل الدولتين السياسي العربي والدولي، لتعزيز العمل العربي المشترك.

وقال الجمعة، في تصريحات بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر، إن البلدين يقدمان دعمًا كبيرًا للدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا في إطار جامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن السعودية ومصر من الدول العربية السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية في العام 1945، حيث تعمل الدولتان على تعزيز دور الجامعة بصفتها مظلة عربية تجمع العرب وتنسق المواقف بينها وتعمل على الدفاع عن مصالح أعضائها المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبذلان في هذا الإطار جهودًا كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي.

وأبان أن التاريخ أثبت أهمية الدور والتنسيق السعودي- المصري وأثره الكبير في التصدي لما واجهته الأمة العربية خلال العقود الماضية من أزمات شكلت تحديًا وخطرًا على الأمن العربي واستقرار الدول العربية.

وأوضح أن الشأن العربي سيكون حاضرا عند بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خلال زيارة ولي العهد السعودي بالرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتنسيق مواقف البلدين في إطار الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لمعالجة الأزمات العربية الراهنة.