الخارجية الفلسطينية: تصعيد إسرائيلي استباقا للانتخابات القادمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 01:34 مساءً - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دخول إسرائيل في أجواء التنافس الانتخابي، سيزيد من العنف اللغوي والسياسي والتصعيد على الأرض ضد الفلسطينيين.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، التصعيد المتواصل في اقتحامات الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم، سواء ما يتعلق بهدم المزيد من المنازل وتوزيع إخطارات بالهدم واخطارات بوقف العمل في بناء المنازل والمنشآت، وتجريف الأراضي بغرض الاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

كما نددت بمهاجمة مركبات الفلسطينيين، والتنكيل برعاة الأغنام ومطاردتهم في مسافر يطا والأغوار، عمليات قمع وضرب الشبان الفلسطينيين بغرض القتل كما حصل غرب القدس.

وأضاف وزارة الخارجية ” أنه مهما كان وضع الحكومة الإسرائيلية أو الائتلاف الحاكم ضعيفاً ام قوياً ام انتقالياً فإن دولة الاحتلال تفرض على الشعب الفلسطيني بانتهاكاتها وجرائمها دفع اثماناً باهضة نتيجة لازماتها ولمصالحها الاستعمارية التوسعية، وتتعامل مع الشعب الفلسطيني كضحية دائمة لدولة الاحتلال وسياستها الاستعمارية”.

وقالت الخارجية في بيان صحفي ” غالباً تلجأ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى جملة من التبريرات البائسة للهروب من استحقاقات السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجدية مع الجانب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال..”.

وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشكل غطاءً لانتهاكات الاحتلال ويشجعه على تعميق عمليات الضم التدريجي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما يؤدي إلى إفلات إسرائيل الدائم من اية مساءلة أو محاسبة، ويمكنها من كسب المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية والتهويدية وفرض أبشع أشكال التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان.