ارتفاع اسعار النفط
شهدت أسعار النفط، ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين، وذلك بعد تراجع حاد تم تسجيله يوم الجمعة الماضية، في ظل توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية حول العالم لوقف تسارع التضخم.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.54% إلى 110.15 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.50% إلى 113.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" الامريكي.
وكانت أسواق النفط قد تراجعت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، إذ انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 6.8% إلى 109.56 دولار للبرميل، وسجلت خسائر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.2%.
في حين تراجعت عقود "برنت" بنسبة 5.6% وبلغ الخام عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، وهبط المزيج العالمي بنسبة 7.3% في الأسبوع الفائت.حسب موقع روسيا اليوم.
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