اجتماع الدورة العشرين للجنة حقوق الإنسان العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:28 مساءً - تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) دورتها العشرين لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية تنفيذا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يومي 20 و21 يونيو/حزيران 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك برئاسة سعادة المستشار جابر المري، رئيس اللجنة.

وسيرأس الوفد الرسمي الموريتاني معالي الشيخ أحمد ولد أحمد سالم ولد سيدي، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة من خلال حوار تفاعلي أعضاء الوفد ممثلي مختلف الجهات الحكومية حول ما تم اتخاذه من تدابير لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

هذا وستلتئم الجلسة الافتتاحية للدورة بحضور معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلين عن البرلمان العربي والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي سياق أعمال الدورة سيتم عقد اجتماع مع ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بتقارير ظل للجنة حقوق الإنسان العربية.

وتجدو الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في فبراير 2019، ووفاء بالتزاماتها المقررة بموجب هذا الانضمام تقدمت بتقريرها الأول للجنة حقوق الإنسان العربية في نهاية سنة 2021 حيث استعرضت فيه التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق العربي وبيان التقدم المحرز للتمتع بها.

كما أن وفدا من لجنة حقوق الإنسان العربية قام بزيارة إلى نواكشوط يومي 20 و21 مايو/آيار 2022 سبقت دورة المناقشة قصد الاطلاع على الجهود الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وإجراء مقابلات مع عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية.

وستُختتم الدورة بعقد مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ورئيس الوفد الرسمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية لاستعراض أبرز نتائج الحوار التفاعلي ومضامينه خلال مختلف جلسات النقاش.