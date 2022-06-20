أبو الغيط يقوم بزيارة للجزائر استعداداً للقمة العربية المقبلة في الجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 03:28 مساءً - يغادر السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة ظهر اليوم ٢٠ الجاري على رأس وفد من الأمانة العامة متوجهاً الي الجزائر في زيارة تستمر يومين بدعوة من وزير خارجيتها السيد رمطان لعمامرة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أنه من المنتظر أن يحظي الأمين العام خلال الزيارة باستقبال من فخامة الرئيس عبد المجيد تبون في اطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجزائر في مطلع نوفمبر المقبل للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.​

وأضاف المتحدث أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات للأمين العام مع السيد وزير خارجية الجزائر حول عدد من الموضوعات العربية المطروحة علي جدول أعمال القمة المقبلة وكذا الأمور ذات الصلة بالاعداد للقمة.

كما سيتم عقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولي الخارجية للحديث عن ذات الموضوعات.​