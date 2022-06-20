السعودية ترفع تعليق السفر إلى 4 دول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 01:25 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، أن المملكة قررت رفع تعليق سفر المواطنين إلى كل من تركيا وإثيوبيا وفيتنام والهند وذلك بناء على متابعة وضع فيروس كورونا.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا؛ فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا وتركيا، وفيتنام والهند.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألغت المملكة الإجراءات المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا بما في ذلك وضع أقنعة الوجه.