لبنان يعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، تسجيل أول إصابة بجدري القرود في البلاد.

وأكدت الوزراة في بيان لها أن الحالة وافدة من الخارج، وتم وضعها في العزل المنزلي، وحالتها مستقر من الناحية الطبية.

وأشارت إلى أنها تتقصى المخالطين المقربين للحالة.

وذكرت بأن مرض جدري القدور ينتج من فيروس ينتقل إما من الحيوان إلى الإنسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض أو القردة)، أو من إنسان لآخر عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية والرذاذ، والعلاقات الجنسية أو بطريقة غير مباشرة عبر الأدوات الملوثة لا سيما ملاءات الأسرة.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين اتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة، ومنها التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول االتي يستوطن فيها المرض وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.