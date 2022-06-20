أطباء بلا حدود تطالب بممرات إنسانية للمهاجرين العالقين في ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 12:28 مساءً - طالبت منظمة “أطباء بلا حدود” غير الحكومية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، الدول الغربية بإجلاء المهاجرين الأكثر ضعفا العالقين في ليبيا “بشكل عاجل”، مقترحة فتح “ممرات إنسانية” جديدة.

وقال معدّ التقرير جيروم توبيانا إن سُبل الخروج القانونية القليلة، التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، “مقيّدة وبطيئة”.

وجاء في تقرير المنظمة، الذي صدر في اليوم العالمي للاجئين: “في ليبيا، يقع معظم المنفيين ضحايا اعتقال تعسّفي وتعذيب وأعمال عنف، بينها عنف جنسي.. إمكان حصولهم على حماية جسدية وقانونية محدود جدًا وهش.. نتيجة لذلك، يصبح طريق الهجرة المميت في الكثير من الأحيان، عبر البحر الأبيض المتوسط، ملاذهم الوحيد”.

ودعت المنظمة الدولية إلى تعميم الآلية التي اعتمدت مع إيطاليا حيث “فُتح ممر إنساني يسمح بخروج عدد معين من الأشخاص في حالة هشاشة شديدة”.

ولفتت إحدى المنظمات غير الحكومية القليلة التي تتابع شؤون المهاجرين في ليبيا إلى وجوب “أن يكون هذا النوع من الآليات قابلاً للتكرار”، داعية إلى الإسراع بشكل عاجل في إجلائهم.

وقال توبيانا، متناولا نظام تسجيل المهاجرين الذي تديره بشكل أساسي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي لا يأخذ إلّا 9 جنسيات في الاعتبار، إن المنظمات لا تأخذ في الاعتبار معايير هشاشة المهاجرين. النظام غير مناسب تمامًا لمن هم الأكثر عرضة للخطر والذين يحاولون عبور البحر للفرار”.

وتمّكن 1662 شخصًا فقط من 40 ألف مسجّل على لوائح المفوضية من مغادرة ليبيا في 2021 بفضل ما يسمّى برامج “إعادة التوطين”.

واستفاد نحو 3 آلاف شخص من برنامج “العودة الطوعية” التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وأشار توبيانا إلى أن “بعض أوائل من أُدرجوا على القوائم في العام 2017 ما زالوا في مكانهم”.

وقدّر التقرير عدد المنفيين في ليبيا بنحو 600 ألف شخص.

وفي مواجهة هذا الوضع، رأت المنظمة أن الممرات الإنسانية تشكل حلا “أكثر سرعة” مع “عدد أقلّ من معايير الاختيار”، بحسب جيروم توبيانا.

ومن أجل إعداد البروتوكول، تعاونت “أطباء بلا حدود” مع منظمة “سانت ايجيديو” Sant’Egidio التي كانت قد أقامت ممرًا إنسانيًا بين لبنان وفرنسا منذ 2017 لنقل لاجئين سوريين وعراقيين بلغ مجموعهم حتى اليوم 550، بحسب رئيسة “سانت ايجيديو” فاليري رينييه.

وأكّدت “أطباء بلا حدود” و”سانت ايجيديو” أنهما تجريان محادثات بشأن هذه الممرات مع عشرات الدول منها فرنسا وكندا والولايات المتحدة.