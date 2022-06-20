مقتل 15 عسكريا في هجوم استهدف حافلة في الرقة السورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الإثنين، أن 15 عسكريا على الأقل قتلوا وأصيب اثنان في “اعتداء إرهابي” على حافلة في مدينة الرقة السورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف جديد لقوات الجيش السوري في إطار استمرار عمليات تنظيم داعش في البادية، حيث جرى استهداف حافلة عسكرية ضمن منطقة جبل البشري ببادية محافظة الرقة، الأمر الذي أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إذ تأكد مقتل 15 عنصر في الجيش السوري على الأقل، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

والمرصد السوري أعلن قبل 3 أيام، بوصول 5 جثث لعناصر من ميليشيا “لواء القدس” الفلسطيني المدعوم من روسيا إلى مستشفى “باسل الأسد” الوطني بمدينة تدمر، بعد استهدافهم من قِبل خلايا تنظيم داعش، أثناء مرور سيارتهم بالقرب من مفرق قرية أرك آتية قرب بادية السخنة باتجاه مدينة تدمر.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين خلايا تنظيم “داعش” من جهة والميليشيات الموالية لإيران والجيش السوري من جهة أخرى قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر شرقي حمص.